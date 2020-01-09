Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Оберхофе

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала спринта.

От Украины в гонке выступят пять спортсменок. Юлия Джима начнет спринт под 6-м стартовым номером, Валя Семеренко убежит на трассу 41-й, Елена Пидгрушная - 51-й, Вита Семеренко - 57-й, Анастасия Меркушина - 90-й.

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 304 очка. В первую тройку также входят норвежки Тириль Экхофф (287 очков) и Ингрид Ландмарк Тандреволд (282). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая со 138 очками занимает 17-е место.