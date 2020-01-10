Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Оберхофе

В пятницу, 10 января, в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в спринте выступят пять спортсменов: Артем Прима (10-й стартовый номер), Антон Дудченко (46-й), Сергей Семенов (62-й), Артем Тищенко (65-й), Богдан Цымбал (96-й).

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 374 очка. В первую тройку также входят его брат Тарьей (313 очков) и француз Кентен Фийон-Майе (281). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который со 138 очками занимает 18-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону.