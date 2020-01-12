Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Оберхофе

12 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужской масс-старт, Украину в котором представят сразу два спортсмена - Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта.

Гонка начнется в 15:30 по киевскому времени. Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала масс-старта.

Украинец Пидручный начнет гонку под 20-м номером, а Прима - под 29-м.

Напомним, что 11 января в Оберхофе состоялась мужская эстафета. По итогам гонки сборная Украины заняла десятое место. С подробными результатами мужской эстафеты можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина сотворила сенсацию в Рождественской гонке по биатлону.