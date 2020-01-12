Надаль - Джокович: онлайн видео трансляция финала ATP Cup

12 января в Австралии проходит финал ATP Cup, который представляет собой новый командный турнир. Главным украшением решающей встречи сборных Сербии и Испании смело можно назвать встречу Рафы Надаля и Новака Джоковича.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию противостояния легендарных теннисистов.

ATP Cup, финал.

Рафа НАДАЛЬ - Новак ДЖОКОВИЧ - 0:0 *идет первый сет

Джокович и Надаль встречались в финалах турниров 26 раз, 15 из которых были за сербом. Последнюю победу в решающем матче турнира Надаль добывал в Риме в 2019 году.

Всего же соперники провели 54 очных противостояния, в которых минимальное преимущество на стороне Джоковича: 28 против 26.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина может не сыграть на летних Олимпийских играх в Токио из-за конфликта с Федерацией тенниса Украины (ФТУ).