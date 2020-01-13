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Был разбит: стало известно, как Кличко уничтожал лучшего боксера супертяжелого веса

понедельник, 13 января 2020, 11:52
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Британский боксер Диллиан Уайт рассказал, как украинец Владимир Кличко уничтожал в спарринге нынешнего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Слова Уайта приводит Sky Sports.

Так, британец рассказал, что американец был невероятно зол, так как не мог ничего противопоставить украинцу. По его словам, Кличко его просто деклассировал в ринге. "Уайлдер был разбит. Это был не нокдаун, а тяжелый нокаут", - сказал Уайт. Как отметил британский боксер, именно из-за этого Уайлдер избегал боя с тогда еще чемпионом из Украины.

Предположительно, Уайлдер спарринговал с Кличко в 2012 году. На сегодняшний день американец считается самым сильным боксером супертяжелого веса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что обидчик Кличко жестко оскорбил Усика.

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