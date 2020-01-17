Где смотреть онлайн Реал - Севилья: расписание трансляций

В субботу, 17 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Севильей". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между клубами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

На сегодняшний день "Реал" занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 40 очков. "Севилья" с 35 очками находится на четвертой позиции. В матче первого круга, который состоялся 22 сентября, "Реал" в гостях обыграл "Севилью" со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" в упорнейшей битве стал победителем Суперкубка Испании.