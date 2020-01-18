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Макгрегор - Серроне: названы гонорары бойцов за бой

суббота, 18 января 2020, 19:30
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Атлетическая комиссия штата Невада обнародовала суммы гонораров, которые получат ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне за бой на турнире UFC 246, который состоится в воскресенье рано утром 19 сентября. Смотрите прямую трансляцию боя Макгрегор - Серроне.

Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окампо.

Так, Макгрегор за бой гарантированно получит 3 миллиона долларов, а гонорар американца составляет ровно в 15 раз меньше - "всего" 200 тысяч долларов. Еще 200 тысяч Серроне получит, если одержит в поединке победу.

Отметим, что на счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов.

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