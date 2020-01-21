Челси - Арсенал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы лондонских клубов "Челси" и "Арсенал" на матч 24-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало встречи в 22:15. Смотреть онлайн Челси - Арсенал.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои

Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батшуайи

Арсенал: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Торрейра, Джака, Пепе, Озил, Мартинелли, Ляказетт

Запасные: Мартинес, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Уиллок, Себальос, Нкетиа

Обслужит матч бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В качестве его ассистентов выступят Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный судья - Дэвид Кут.

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатил огромные деньги в качестве компенсации уволенному тренеру.