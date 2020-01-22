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Где смотреть онлайн Ювентус - Рома: расписание трансляций

среда, 22 января 2020, 09:00
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В среду, 22 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Ромой". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц Ювентус". Смотреть онлайн Ювентус - Рома.

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между туринским и лондонским коллективами пройдет на спутниковом телеканале Sky Sports italia.

В 1/8 финала Кубка Италии "Ювентус" разгромил "Удинезе" со счетом 4:0, а "Рома" оказалась сильнее "Пармы" (2:0). Действующим победителем турнира является "Лацио", обыгравший в прошлогоднем финале "Аталанту" (2:0).

Всего между собой команды провели 183 матча. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Ювентус", выигравший 86 встреч. На счету "Ромы" 46 побед. Еще 51 матч завершился вничью.

Напомним, что Роналду поцеловал одноклубника во время празднования гола.

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