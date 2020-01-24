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Букмекеры дали первые котировки на бой Усик - Чисора

пятница, 24 января 2020, 11:15
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После того, как Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, сообщил, что следующим соперником нашего соотечественника станет британец Дерек Чисора, букмекеры дали первые котировки на предстоящий бой.

Фаворитом возможного поединка по версии букмекеров является украинец. На победу Усика предлагается коэффициент 1,18. Успех Чисоры оценивается котировкой 4,38.

Напомним, бой Усика и Чисоры не является титульным. Для 33-летнего украинца это будет всего лишь второй поединок в супертяжелом весе. В первом бое он техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна. 36-летний Чисора провел уже 41 бой, из которых выиграл 32 и проиграл 9.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик всколыхнул сеть видео с оружием в руках.

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