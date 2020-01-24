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Где смотреть онлайн Валенсия - Барселона: расписание трансляций

пятница, 24 января 2020, 15:20
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В субботу, 25 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной". Встреча пройдет в Валенсии на стадионе "Месталья". Смотреть онлайн Валенсия - Барселона.

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между клубами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

Это будет 197-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Барселона". На счету каталонцев 94 победы. "Валенсия" выиграла 52 матча. Еще 50 встреч завершились вничью. Разница мячей: 377-289 в пользу "Барселоны".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" чудом избежала позора в Кубке Испании.

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