В США скорбят по трагически погибшему Коби Брайанту: опубликованы фото

В Лос-Анджелесе (США) скорбят по американскому баскетболисту Коби Брайанту, который погиб при крушения вертолета.

Об этом пишут в соцсетях.

После катастрофы почитатели Коби начали приносить цветы к его портретам в городе.

Помимо простых граждан, соболезнования в связи с гибелью Брайанта выразил и президент США Дональд Трамп.

"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще несколько человек погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", – написал он в Twitter.

Необычно присоединилась к соболезнованиям и мэрия Лос-Анджелеса. Там здание местной ратуши засветили цветами формы баскетболиста – фиолетовым и золотым.

Вечером 27 января об этом написал в своем Twittеr мэр города Эрик Гарсетти, опубликовав фото. Он подчеркнул, что это было сделано в честь Коби Брайанта, его дочери и других жертв крушения вертолета.

Напомним, что трагедия унесла жизнь не только 41-летнего спортсмена, но и еще восьмерых людей, в том числе, одной из четверых дочерей звезды, 13-летней баскетболистки Джианны.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео падения вертолета, в котором разбился легендарный 41-летний американский баскетболист Коби Брайант в воскресенье, 26 января.