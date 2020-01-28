Самый толстый боксер мира проиграл дебютный бой нокаутом: видео

В американском Миннеаполисе состоялся поединок между двумя малоизвестными боксерами - канадцем Колином Сангстером и Эндрю Кейс-Алленом из США.

Интерес у зрителей вызвал тот факт, что вес местного боксера, для которого это был дебютный бой в профессионалах, составлял 187 кг. Бой продлился всего два раунда. Сангстер, проводивший второй поединок в профессионалах, одержал победу, эффектно отправив соперника в тяжелый нокаут. Однако стоит отметить, что перед этим сам канадец побывал в нокдауне, но он достаточно быстро смог от него отойти.

Интересно, что Кейс-Аллен по праву может претендовать на звание самого толстого боксера в мире.

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