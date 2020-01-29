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Где смотреть онлайн Вест Хэм - Ливерпуль: расписание трансляций

среда, 29 января 2020, 10:16
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В среду, 29 января, состоится перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Олимпийский". Смотреть онлайн Вест Хэм - Ливерпуль.

Начало матча в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между командами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В качестве его ассистентов выступят Марк Перри и Константин Хатцидакис. Резервный судья - Грэм Скотт.

Изначально матч должен был пройти в декабре, но был перенесен из-за участия "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 67 очков из 69 возможных. "Вест Хэм" находится на 17-й позиции, опережая зону вылета лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии.

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