Где смотреть онлайн Реал - Атлетико: расписание трансляций

В субботу, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Атлетико". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Смотреть онлайн Реал - Атлетико.

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между мадридскими клубами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

Это будет 205-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Реал". На счету "сливочных" 103 победы. "Атлетико" выиграл 53 матча. Еще 48 встреч завершились вничью. Разница мячей: 349-281 в пользу "Реала".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" одержал скандальную победу в чемпионате Испании.