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Величие Роналду в Instagram поставлено под сомнение: появились серьезные доказательства

пятница, 31 января 2020, 11:13
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Исследование подписчиков форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в Instagram, который был назван самым популярным человеком в социальной сети, дало удивительные результаты.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на HypeAuditor.

Согласно информации источника, более четверти подписчиков португальца в социальной сети оказались "подозрительными учетными записями". 18,7% процентов из них были причислены к ботам и пользователям, которые покупают лайки, комментарии и подписчиков. Еще 6,4% оказались массовыми подписчиками, которые без разбора подписываются на популярные страницы в Instagram, зачастую используя для этого специальные инструменты. Таким образом, 25,1% подписчиков (50,2 млн аккаунтов) Роналду можно считать нелегитимными.

Ранее сообщалось, что Роналду оригинально отпраздновал гол с партнером по команде.

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