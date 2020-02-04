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Джокович может быть серьезно наказан за свое поведение в финале Australian Open

вторник, 04 февраля 2020, 12:30
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Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович оказался в центре скандала из-за своего поведения в финальной игре турнира, которая прошла 2 февраля.

Как сообщает американская пресса, сербского теннисиста могут лишить части гонорара за то, что тот похлопал арбитра по кроссовку после одного из геймов.

По ходу встречи арбитр дважды делал предупреждения Джоковичу за то, что тот слишком долго готовится к своей подаче. После этого сербский теннисист вступил в физический контакт с судьей, что категорически запрещено по регламенту всех турниров ATP.

Если же организаторы Australian Open не проигнорируют произошедшее, то сербский теннисист будет вынужден выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сенсационная американка с российскими корнями выиграла Australian Open.

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