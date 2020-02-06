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Непобедимый украинский боксер проведет титульный бой: названы соперник и дата

четверг, 06 февраля 2020, 21:30
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Украинский боксер Владислав Сиренко проведет бой за титул Всемирного боксерского совета (WBC Asia) в супертяжелом весе.

Об этом сообщил сам боксер на своей странице в Facebook.

"В следующем бою поспорю за титул WBC Asia. Ребята, рад вам сообщить дату моего следующего боя! Мой предстоящий поединок пройдет 28 марта в Германии, в уже хорошо знакомом мне городе Карлсруэ. Я получил возможность завоевать титул WBC, которую терять не собираюсь. Соперник - крепкий южноафриканец Джонни Мюллер. Видел его в деле, уверен, у нас получится хороший бой. Спасибо моей команде за эту возможность, и спасибо вам за вашу поддержку. Вместе к новым вершинам!" - написал Сиренко.

24-летний Сиренко провел на профессиональном ринге 13 боев, в которых одержал 13 побед (12 - нокаутом). Владеет титулом чемпиона Евразии по версии Евразийского боксерского парламента (EBP). 32-летний Мюллер 32 раза выходил в ринг. На его счету 21 победа (14 нокаутов), две ничьи и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Сиренко одержал яркую победу над россиянином.

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