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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Далакян - Перес: расписание трансляций

суббота, 08 февраля 2020, 15:43
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В субботу, 8 февраля, состоится чемпионский бой в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между украинским боксером Артемом Далакяном и венесуэльцем Хосбером Пересом. Поединок состоится в Киеве в КВЦ "Парковый". Смотрите прямую трансляцию боя Далакян - Перес на "Апострофе".

Начало вечера бокса - в 17:00 по киевскому времени. Сам поединок начнется ориентировочно в 22:40.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA, который принадлежит Далакяну.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSport.

За свою карьеру 32-летний Далакян провел 19 боев на профессиональном ринге и одержал 19 побед (14 - нокаутом). 24-летний Перес выйдет в ринг в 20-й раз. На его счету 17 побед (2 нокаута) и два поражения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион Европы по боксу отказался от выступлений на Олимпийских играх.

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