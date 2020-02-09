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Где смотреть онлайн Бавария - РБ Лейпциг: расписание трансляций

воскресенье, 09 февраля 2020, 09:40
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В воскресенье, 9 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "РБ Лейпциг". Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Начало матча - в 19:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Мюнхена и Лейпцига пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

Это будет всего 10-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Бавария". На счету действующего чемпиона 5 побед. "РБ Лейцпиг" выиграл 1 матч. Еще 3 встречи завершились вничью. Разница мячей: 17-8 в пользу "Баварии".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты лидера чемпионата Германии влипли в скандал из-за парикмахера.

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