Интер - Милан: стартовые составы

Стали известны стартовые составы миланских клубов "Интера" и "Милана" на матч 23-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало встречи в 21:45. Смотреть онлайн Интер - Милан.

Интер: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Весино, Брозович, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку.

Запасные: Ханданович, Станкович, Мозес, Сенси, Раноккья, Асамоа, Борха Валеро, Эриксен, Эспозито, Агуме, Д'Амброзио, Бираги.

Милан: Дж. Доннарумма, Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Ребич, Чалханоглу, Ибрагимович.

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабриа, Габбья, Лашальт, Мусаккьо, Билья, Бонавентура, Брешианини, Пакета, Салемакерс, Леау.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. В качестве его ассистентов на линиях выступят Джорджо Перетти и Джакомо Паганесси. Резервный судья - Федерико Ла Пенна.

После 22 туров "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. "Милан" находится на 10-й позиции, имея в активе 32 очка.

Ранее сообщалось, что в 22-м туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Фиорентину".