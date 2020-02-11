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Все медали наши: украинские легкоатлетки сотворили сенсацию на престижном турнире

вторник, 11 февраля 2020, 23:30
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Украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал почета на турнире по прыжкам в высоту в городе Банска-Быстрица (Словакия).

Победительницей турнира стала 18-летняя Ярослава Магучих, которая преодолела высоту в один метр 96 сантиметров. Второй стала Ирина Геращенко, которой покорилась высота 1 м 93 см. Бронзовую медаль завоевала Юлия Левченко, которая также перепрыгнула планку на высоте 1,93 м, но она совершила на две попытки больше, чем Геращенко.

Напомним, что несколько дней назад Магучих установила новый мировой рекорд, преодолев высоту в 2,02 метра. Также она выиграла турнир в немецком Коттбусе.

Ранее сообщалось, что Геращенко стала обладательницей золотой медали на турнире в Чехии.

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