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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта в Антхольце

пятница, 14 февраля 2020, 10:05
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В пятницу, 14 февраля, в итальянском Антхольце, который принимает чемпионат мира по биатлону, состоится женская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского спринта в Антхольце.

Начало гонки - в 15:45.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Украину в гонке будут представлять четыре биатлонистки: Юлия Джима (5-й стартовый номер), Валя Семеренко (32-й), Елена Пидгрушная (79-й) и Вита Семеренко (97-й).

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежка Тириль Экхофф, которая набрала 524 очка. Второе место занимает итальянка Доротея Вирер (509). В первую тройку также входит шведка Анна Эберг (456). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 27-е место, набрав 168 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина драматично упустила медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира.

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