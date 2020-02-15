Динамо Киев - Динамо Тбилиси - 0:0 Онлайн видео трансляция матча

Киевское "Динамо" в товарищеском матче встречается с "Динамо" тбилисским. Встреча проходит в турецком Белеке на стадионе Gloria Football Center.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию товарищеского матча "Динамо" Киев - "Динамо" Тбилиси.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек, Турция

ДИНАМО Киев - ДИНАМО Тбилиси - 0:0

Динамо Киев: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Русин, Дуэлунд.

Для киевлян это 12-й матч во время зимних сборов. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), взяли верх над азербайджанским "Нефтчи" (2:1) и северомакедонским "Вардаром" (4:0), уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1), уверенно обыграли "Динамо-Брест" (3:0), казахстанский "Кайрат" (2:0), словенскую "Олимпию" (5:0), норвежский "Стремгодсет" (3:0) и "Борац" из Боснии и Герцеговины (4:1), сыграли вничью с белорусским БАТЭ (1:1), и проиграли казахстанскому "Тоболу" (2:4).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" жестко отреагировали на обвинения в махинациях с зарплатами футболистов.