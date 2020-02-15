Где смотреть онлайн Норвич Сити - Ливерпуль: расписание трансляций

В субботу, 15 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии между "Норвич Сити" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд". Смотреть онлайн Норвич Сити - Ливерпуль.

Начало матча в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Нориджа и Ливерпуля пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 25 матчах 73 очка. "Норвич Сити" находится на последнем, 20-м месте. В его активе 18 очков. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 4:1.

Напомним, что "Ливерпуль" добыл сложную победу самым молодым составом в истории.