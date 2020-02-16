Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Антхольце

В воскресенье, 16 февраля, в итальянском Антхольце, который принимает чемпионат мира по биатлону, состоится женская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования в Антхольце.

Начало гонки - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до ее начала.

Украину в гонке будут представлять четыре биатлонистки: Елена Пидгрушная (4-й стартовый номер), Вита Семеренко (11-й), Юлия Джима (22-й) и Валя Семеренко (36-й).

Напомним, гонки чемпионата мира идут в зачет Кубка мира. На данный момент лидером общего зачета Кубка мира у женщин является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 545 очков. Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф (524). В первую тройку также входит шведка Анна Эберг (479). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная, которая занимает 22-е место, набрав 211 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины финишировал в топ-10 спринта на чемпионате мира.