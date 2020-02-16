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В стиле Пятова: бывший вратарь "Динамо" пропустил курьезный гол на последней минуте, видео

воскресенье, 16 февраля 2020, 19:40
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Украинский вратарь Максим Коваль, выступающий за "Аль-Фатех", пропустил гол от голкипера соперника в матче чемпионата Саудовской Аравии.

На 95-й минуте вратарь "Аль-Файсали" Мустафа Малайек пришел на подачу с углового и забил гол ударом головой, воспользовавшись ошибкой Коваля, который неудачно сыграл на выходе. В итоге поединок завершился вничью со счетом 2:2.

"Аль-Фатех" остался на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице аравийской Профессиональной лиги. Клуб Коваля имеет в активе всего 12 очков в 18 матчах.

27-летний Коваль перешел в "Аль-Фатех" летом 2019 года из киевского "Динамо". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и пропустил 32 гола.

Напомним, что в 2007 году подобный гол пропустил вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов. Тогда ему в компенсированное время забил голкипер "Севильи" Андрес Палоп.

Ранее сообщалось, что футболист "Лиона" забил курьезнейший автогол.

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