RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

18 февраля

21:16
Появились новые меткие фотожабы на совместный патруль ВСУ и боевиков на Донбассе
20:49
В Киеве горячий "гейзер" создал на перекрестке огромную яму: фото и видео ЧП
20:02
Против руководителя УЖСК Лейбука открыли уголовное производство: детали дела
19:48
Маникюр на месяц: как сохранить дизайн ногтей и отложить поход в салон Lime
19:18
Служил гранатометчиком: появились подробности про 22-летнего бойца ВСУ, погибшего под Золотым
18:52
Я представляю "Тартак" с новым вокалистом - Положинский впервые о решении покинуть группу Lime
18:44
Богдан отличился новым постом с известного курорта: в сети смеются и делятся фотожабами
18:39
Приглашаем в Золотое: в сети волна гнева из-за нового заявления Сивохо про примирение
18:21
В Киеве обнаружили опасную находку, способную убить множество людей: фото
18:16
Toyota от удара вылетела с трассы: новые фото и видео страшного ДТП под Киевом
18:04
Кресло Зеленского на "Рассмеши комика" займет известная украинка Lime
17:41
Археологи нашли стену из черепов и костей в средневековом соборе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Атлетико - Ливерпуль: стартовые составы

вторник, 18 февраля 2020, 20:55
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы испанского "Атлетико" и английского "Ливерпуля" на матч плей-офф Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 февраля. "Апостроф" проведет онлайн трансляция матча Атлетико - Ливерпуль из Мадрида.

Начало встречи в 22:00.

Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Партей, Сауль, Лемар – Мората, Корреа.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах.

Матч "Атлетико" – "Ливерпуль" в Мадриде обслужат арбитры из Польши во главе с Шимоном Марчиняком.

Напомним, что наставник "Ливерпуля" сделал неожиданное заявление перед матчем с "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Шахтер - Бенфика: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: