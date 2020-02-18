Атлетико - Ливерпуль: стартовые составы

Стали известны стартовые составы испанского "Атлетико" и английского "Ливерпуля" на матч плей-офф Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 февраля. "Апостроф" проведет онлайн трансляция матча Атлетико - Ливерпуль из Мадрида.

Начало встречи в 22:00.

Атлетико: Облак – Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Партей, Сауль, Лемар – Мората, Корреа.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Фирмино, Салах.

Матч "Атлетико" – "Ливерпуль" в Мадриде обслужат арбитры из Польши во главе с Шимоном Марчиняком.

Напомним, что наставник "Ливерпуля" сделал неожиданное заявление перед матчем с "Атлетико" в Лиге чемпионов.