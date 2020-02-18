RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

18 февраля

20:00
Где смотреть мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций
19:48
Маникюр на месяц: как сохранить дизайн ногтей и отложить поход в салон Lime
19:05
Где смотреть онлайн Боруссия - ПСЖ: расписание трансляций
18:52
Я представляю "Тартак" с новым вокалистом - Положинский впервые о решении покинуть группу Lime
18:50
Где смотреть онлайн Атлетико - Ливерпуль: расписание трансляций
18:04
Кресло Зеленского на "Рассмеши комика" займет известная украинка Lime
17:21
Снимки украинского фотографа посоревнуются за главный приз крупнейшего в мире фотоконкурса Lime
16:50
Чемпионат мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки
16:48
Влад Яма трогательно признался в любви жене в день ее рождения Lime
15:42
Жена Бабкина показала 8-месячного сына и похвасталась первыми достижениями малыша Lime
15:25
Азаров похвалился цитатой Данилко об Украине, вот только фейк пришлось удалить Lime
14:33
Свитолина с позором вылетела с турнира в Дубае: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Боруссия - ПСЖ: расписание трансляций

вторник, 18 февраля 2020, 19:05
переглянути новину українською

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая "Боруссия" и французский ПСЖ. Поединок состоится в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Смотрите прямую трансляцию игры Боруссия - ПСЖ на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1"

БОРУССИЯ - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). ПСЖ финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Шахтер - Бенфика: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: