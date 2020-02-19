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Во Франции футболист нанес интимную травму сопернику и был наказан

среда, 19 февраля 2020, 18:30
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Французский футболист дисквалифицирован на пять лет за то, что укусил оппонента за пенис после окончания матча.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошел после окончания матча между клубами "Тервиль" и "Сотрих", которые выступают в любительской лиге. Два игрока повздорили на парковке, а третий пытался их разнять, но футболист "Сотриха" укусил его за половой орган. В больнице пострадавшему нанесли 10 швов.

Контрольно-дисциплинарный комитет наказал "людоеда" пятилетним отстранением от футбола. Его оппонент по драке наказан шестимесячной дисквалификацией.

Клуб "Тервиль" был лишен двух очков и оштрафован на 200 евро за не обеспечение безопасности на домашнем матче. Стоит отметить, что клуб в матче с "Сотрихом" набрал первое очко в сезоне, но теперь продолжит соревнование с показателем "-1" в графе очки.

Ранее сообщалось, что в России борец получил жуткую травму во время поединка.

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