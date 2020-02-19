За веру и отчизну: Усик зачитал новый стих, видео

Украинский боксер Александр Усик, который оскандалился ранее стихотворением в адрес ветерана АТО Леонида Остальцева, зачитал новое художественное произведение.

Соответствующее видео со спортсменом было опубликовано в социальной сети Instagram на странице lomus_official.

"Молчать или сказать, кричать или заткнуться. Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться. Дорога та трудна, и нужно не сдаваться. Нам есть за что бороться и есть за что держаться. За веру, за семью, за друга и отчизну. У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться. Его нужно просить о помощи и силе, надеяться на небо, не на себя красивых ", - говорится в стихотворении, прочитанном Усиком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что следующий бой Усика отложен на длительный срок.