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За веру и отчизну: Усик зачитал новый стих, видео

среда, 19 февраля 2020, 14:17
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Украинский боксер Александр Усик, который оскандалился ранее стихотворением в адрес ветерана АТО Леонида Остальцева, зачитал новое художественное произведение.

Соответствующее видео со спортсменом было опубликовано в социальной сети Instagram на странице lomus_official.

"Молчать или сказать, кричать или заткнуться. Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться. Дорога та трудна, и нужно не сдаваться. Нам есть за что бороться и есть за что держаться. За веру, за семью, за друга и отчизну. У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться. Его нужно просить о помощи и силе, надеяться на небо, не на себя красивых ", - говорится в стихотворении, прочитанном Усиком.

Ранее "Апостроф" сообщал, что следующий бой Усика отложен на длительный срок.

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