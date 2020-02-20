Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты

В четверг, 20 февраля, в итальянском Антхольце, который принимает чемпионат мира по биатлону, состоится одиночная смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты из Антхольца.

Начало гонки - в 16:15 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

Украину в одиночной смешанной эстафете представят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, который днем ранее не принимал участие в мужской индивидуальной гонке из-за проблем со спиной.

После семи гонок на чемпионате мира украинцы медалей пока не выигрывали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.