Шахтер - Бенфика: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и лиссабонской "Бенфики" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 20 февраля. Смотреть онлайн Шахтер - Бенфика.

Начало встречи в 19:55.

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Майкон, Сикан

Бенфика: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо, Флорентину, Таарабт, Серви, Пицци, Шикинью, Сеферович

Запасные: Злобин, Соуза, Самарис, Силва, Н. Тавареш, Жота, Винисиус

Обслужит матч шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Дуглас Росс и Дэвид Рум. Резервный судья - Дональд Робертсон.