Шевченко заинтриговал заявлением о будущих матчах сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообещал вызвать новых футболистов на товарищеские матчи национальной команды против Франции и Польши.

По словам наставника, сейчас он ждет возобновления украинского чемпионата, а пока его тренерский штаб следит за "легионерами".

"Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – сказал он.

Также наставник дал оценку игре "Шахтера" против "Бенфики" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1).

"Считаю, что "Шахтер" хорошо вошел в этот год. В поединке с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные игры в Португалии никогда не складываются легко", – заявил он.

Напомним, что лидер "Шахтера" оказался в центре громкого скандала во время матча Лиги Европы.