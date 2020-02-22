Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты

В итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдет мужская эстафета.

Смотрите на "Апострофе" онлнайн видео трансляцию гонки чемпионата мира.

Эстафета начнется в 15:35 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала.

Состав сборной Украины на эстафетную гонку: первым выйдет Артем Прима, вторым - Сергей Семенов, третьим - Руслан Ткаленко, а четвертым - Дмитрий Пидручный.

По мнению букмекеров за первое место будут бороться норвежцы и французы. На победу Норвегии дают коэффициент 2.05, на победу сборной Франции - 2.10. А вот на победу украинских биатлонистов можно поставить с котировкой 12.0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы провели очередную провальную гонку на чемпионате мира по биатлону.