Команда Зинченко одержала победу в ярком матче лидеров чемпионата Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер Сити" в матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0. Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко участия в матче не принимал.

В первом тайме обе команды имели несколько моментов, чтобы открыть счет. Однако до перерыва зрители голов так и не увидели. Во втором тайме гости обязаны были выходить вперед на 62-й минуте. Однако Серхио Агуэро не смог переиграть ударом с 11-метровой отметки Каспера Шмайхеля. Тем не менее, гости все же смогли вырвать победу. На 81-й минуте Рияд Марез протащил мяч через полполя и вывел на свидание со Шмайхелем Габриэла Жезуса. Бразилец свой шанс использовал сполна и принес своей команде победу.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

27-й тур

ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 0:1

Гол: Жезус, 81.

Нереализованный пенальти: Агуэро, 62 (вратарь).

Лестер Сити: Шмайхель, Сеюнджю, Эванс, Фухс (Перес, 90+2), Перейра, Мэддисон, Тилеманс, Прат (Джеймс, 85), Чилвелл, Ихеаначо (Барнс, 46), Варди.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Ляпорт (Отаменди, 58), Менди, Родри, Марез, Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва, Агуэро (Жезус, 77).

Ранее "Апостроф" сообщал, что европейский топ-клуб может лишиться ранее выигранного чемпионства.