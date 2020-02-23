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Где смотреть онлайн Уайлдер - Фьюри: расписание трансляций

воскресенье, 23 февраля 2020, 05:10
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В ночь с субботы, 22 февраля, на воскресенье, 23 февраля, состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между американским боксером Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Лас-Вегасе в развлекательном комплексе MGM Grand. Смотрите прямую трансляцию боя Уайлдер - Фьюри на "Апострофе".

По киевскому времени бой начнется ориентировочно в 6:00 23 февраля. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале XSport. Также в прямом эфире бой покажет российский "Матч ТВ" и казахстанский Khabar TV.

На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит Уайлдеру, и пояс The Ring, являющийся вакантным.

Это будет второй бой между боксерами. В первом поединке между ними, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья. По ходу боя британец дважды оказывался в нокдауне.

За свою карьеру 34-летний Уайлдер провел 43 поединка на профессиональном ринге и одержал 42 победы (41 - нокаутом) при одной ничьей. 31-летний Фьюри выйдет в ринг в 31-й раз. На его счету 29 побед (20 нокаутов) и одна ничья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Цыганский король" рассказал о необычном способе подготовки к чемпионскому бою.

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