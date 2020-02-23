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Сборная Украины потерпела драматичное поражение в отборе Евробаскета-2021

воскресенье, 23 февраля 2020, 21:03
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В матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года сборная Украины уступила национальной команде Венгрии со счетом 60:62.

Украинцы неплохо начали матч и завершили первую четверть с преимуществом в четыре очка. Второй игровой отрезок прошел с преимуществом венгров, которые сократили отставание до двух очков. Третья 10-минутка прошла в равной борьбе, но преимущество украинской национальной команды сократилось до минимума. Все решилось в концовке четвертой четверти. За четыре секунды до сирены венгры при равном счете забросили решающий мяч и добились победы.

В третьем туре Украина на выезде сыграет со Словенией. Матч состоится 27 февраля.

Украина - Венгрия - 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

Ранее сообщалось, что в первом туре отбора сборная Украины обыграла Австрию.

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