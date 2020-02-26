Лион - Ювентус: стартовые составы

26 февраля в Лионе местный одноименный клуб примет туринский "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча "Лион" - "Ювентус",

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Лион: Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Маркал, Корне - Тузар, Ауар, Бруно - Дембеле, Экамби.

Запасные: Тэтэрушану, Андерсен, Террьер, Какере, Тете, Тиаго Мендес, Траоре.

Ювентус: Щенсны - Данило, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро - Пьянич, Рабьо, Бентанкур - Куадрадо, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Де Шильо, Ругани, Бернардески, Рэмси, Матюиди, Игуаин.

Напомним, что чемпион Италии уверенно прошел групповой этап, набрав 16 очков из 18-ти возможных. В свою очередь французский "Лион" занял втрое место в группе G, оставив за бортом турнира российский "Зенит" и португальскую "Бенфику".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Ювентуса" Роналду начал терять популярность из-за страшной болезни.