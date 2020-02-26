Российский боец смог закончить бой с ужасной травмой: видео

Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин получил перелом позвоночника в поединке с белорусом Михаилом Одинцовым.

Травму спортсмен получил в финальном поединке на турнире RCC: Road to PFL в Екатеринбурге. В первом раунде Одинцов нанес сильнейший удар коленом по спине сопернику. Несмотря на тяжелое повреждение, Нагибин смог продолжить бой и выстоять до конца. После поединка он был отправлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Победу в бое и соответственно в турнире одержал Одинцов.

Для белорусского бойца эта победа стала 18-й в 20 боях при двух поражениях. Нагибин проиграл в 5-й раз, также в его активе 14 выигрышей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "украинский Хабиб" добыл 23-ю победу подряд в боях без правил.