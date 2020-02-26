RU  UA  EN

среда, 26 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

18:15
Кейт Миддлтон блеснула спортивной фигурой на олимпийском стадионе: фото Lime
18:14
Светличную на довыборах поддерживают большинство жителей округа, а рейтинг губернатора упал - соцопрос
18:00
KHAYAT прокомментировал итоги Нацотбора на Евровидение-2020 Lime
17:32
Будет кого сделать крайним: сети обсуждают назначение в Украине главного по борьбе с коронавирусом
17:25
Какая есть: Jerry Heil разделась для откровенной фотосессии и рассказала о комплексах Lime
17:10
Фаны не узнали помолодевшую Наталью Могилевскую - таким кудряшкам позавидует даже Гайтана Lime
16:55
Говорят, Евровидение могут перенести из-за коронавируса - почему это очередная новость из ничего Lime
16:49
Слухи об отставке Гончарука и его "преемнике" высмеяли забавными фотожабами
16:06
Предлагал уйти: всплыли неожиданные данные о "перепалке" Зеленского со спикером Рады
16:02
Кабмин назначил главного санврача Украины на фоне угрозы коронавируса: чем он займется
15:10
Это очень большие деньги: Данилко рассказал, как на Евровидении Украину наказали из-за России Lime
14:54
"Мисс Винница" угодила в ДТП и получила серьезные травмы: что известно Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Российский боец смог закончить бой с ужасной травмой: видео

среда, 26 февраля 2020, 18:03
переглянути новину українською

Российский боец смешанных единоборств Тимур Нагибин получил перелом позвоночника в поединке с белорусом Михаилом Одинцовым.

Травму спортсмен получил в финальном поединке на турнире RCC: Road to PFL в Екатеринбурге. В первом раунде Одинцов нанес сильнейший удар коленом по спине сопернику. Несмотря на тяжелое повреждение, Нагибин смог продолжить бой и выстоять до конца. После поединка он был отправлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Победу в бое и соответственно в турнире одержал Одинцов.

Для белорусского бойца эта победа стала 18-й в 20 боях при двух поражениях. Нагибин проиграл в 5-й раз, также в его активе 14 выигрышей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "украинский Хабиб" добыл 23-ю победу подряд в боях без правил.

Фотовзгляд

Все галереи
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до "заброшки"

Читайте также

Лион - Ювентус: онлайн трансляция

Реал - Манчестер Сити: онлайн трансляция

Наполи - Барселона - 1:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Бавария - 0:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: