Где смотреть онлайн Челси - Ливерпуль: расписание трансляций

Во вторник, 3 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Лондона и Ливерпуля пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на российском "Матч ТВ".

В предыдущем раунде турнира "Челси" обыграл "Халл Сити" со счетом 2:1, а "Ливерпуль" оказался сильнее "Шрусбери Таун". Первый матч между командами завершился с результатом 2:2. В переигровке "красные" одержали победу со счетом 1:0. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" сенсационно проиграл в чемпионате Англии.