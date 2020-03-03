Челси - Ливерпуль: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Ливерпуля" на матч 1/8 финала Кубка Англии, который состоится сегодня, 3 марта. Онлайн-трансляция матча Челси - Ливерпуль будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 21:45.

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмор, Ковачич, Баркли, Виллиан, Жиру, Педро.

Ливерпуль: Адриан, Уильямс, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Джонс, Минамино, Мане, Ориги.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В качестве его ассистентов выступят судьи на линиях Ли Беттс и Сиан Мэсси. Резервный судья - Грэм Скотт.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" впервые проиграл в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.