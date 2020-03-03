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Где смотреть онлайн Ювентус - Милан: расписание трансляций

вторник, 03 марта 2020, 15:41
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В среду, 4 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц Стэдиум".

Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию противостояния между туринским и миланским коллективами можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Первый матч между командами, проходивший в Милане, завершился вничью со счетом 1:1.

В предыдущем раунде турнира "Ювентус" обыграл "Рому" со счетом 3:1, а "Милан" оказался сильнее "Торино" (4:2). В другом полуфинале встретятся "Интер" и "Наполи". Первая игра между командами в Неаполе завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии приняли радикальное решению по матчу "Ювентус" - "Интер" из-за коронавируса.

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