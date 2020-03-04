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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн Шахтер - Днепр-1: расписание трансляций

среда, 04 марта 2020, 14:34
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В среду, 4 марта, в матче 21-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и "Днепр-1". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Онлайн-трансляция матча Шахтер - Днепр-1 будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 19:00.

Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал "Футбол 1".

После 20 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Днепр-1" находится на восьмой позиции, имея в активе 22 очка.

В первом круге "Шахтер" в гостях обыграл "Днепр-1" со счетом 2:0. Победу "горнякам" принесли голы Жуниора Мораеса и Тайсона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 20-го тура чемпионата Украины "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер".

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