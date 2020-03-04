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Страшный нокаут в MMA: боец потерял сознание и начал биться в конвульсиях

среда, 04 марта 2020, 12:49
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Американский боец MMA Кливленд Маклин победил соотечественника Десмонда Мура эффектнейшим нокаутом на турнире Titan FC 59.

Бой продлился всего минуту. Судья сразу же остановил бой после того, как Маклин ударом коленом в подбородок отправил Мура в тяжелейший нокаут. Последний после пропущенного удара потерял сознание, а его тело начало биться в конвульсиях.

Видео не рекомендуется к просмотру слабонервным

Для 30-летнего Маклина эта победа стала 12-й в карьере. Также в его пассиве семь поражений. 31-летний Мур потерпел свое пятое поражение. На его счету также 6 побед. Интересно, что четыре последних боя он проиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Полярный медведь" из Украины проиграл второй бой в MMA.

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