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Где смотреть женский спринт Кубка мира по биатлону в Нове-Место: расписание трансляций

четверг, 05 марта 2020, 11:30
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В четверг, 5 марта, в чешском Нове-Место, который будет принимать 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится женская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция женского спринта в Нове-Место.

Начало гонки - в 18:35 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Чехии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1", российском "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет итальянка Доротея Вирер (719 очков). Второе и третье места соответственно занимают шведка Анна Эберг (613) и норвежка Тириль Экхофф (609). Лучшей из украинок является Елена Пидгрушная (253), которая находится на 23-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины добилась выдающегося успеха на чемпионате Европы по биатлону.

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