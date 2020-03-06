RU  UA  EN

пятница, 6 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 марта

12:31
Классные поздравления с наступающим 8 марта: фото и видео
12:30
В метро Киева произошло необычное ЧП: у людей началась паника
12:21
Известная модель в коляске пристыдила Остапчука за слова об "инвалидах" - ответ был неожиданным Lime
12:15
Без табу: в сети показали пикантное фото из Рады
11:41
Пожертвовала свободой: певица Граймс рассказала о беременности от Илона Маска Lime
11:32
Подозрение на коронавирус в топ-университете Киева: руководство сделало важное заявление
11:11
Виталий Козловский в день своего рождения предложил фанам посчитать козликов - обещает подарок Lime
10:34
Беременной Кэти Перри и Орландо Блуму пришлось отложить свадьбу мечты из-за коронавируса Lime
10:32
Порода, как у питомца украинки в Ухане: появилось фото первой собаки, подхватившей коронавирус
10:12
Настя Каменских снялась в откровенной съемке для мужского глянца: фото Lime
09:40
Харви Вайнштейну сделали операцию и перевезли на остров-тюрьму Lime
09:15
Поддался чарам блондинки: агент СБУ раскрыл неожиданные детали убийства боевика "Гиви", видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Настоящая революция: украинский футбол ждут серьезные изменения

пятница, 06 марта 2020, 11:37
переглянути новину українською

С сезона-2021/2022 число команд в украинской Премьер-лиге будет расширено до 16.

Такое решение приняли на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола, сообщил в Facebook руководитель организации Андрей Павелко.

"Важным и положительным решением исполкома стало возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов, который заработает с сезона 2021/2022. Этот сезон обещает стать переломным для украинского футбола. В этот период:

– планируем провести трансформацию молодежных команд;

– планируем покрыть технологией VAR все матчи чемпионата Украины и искоренить договорные встречи", – написал он.

Как известно, с нового сезона УПЛ количество участников УПЛ увеличится с 12-ти до 14 клубов.

Напомним, что Павелко ранее сообщил, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда сыграет товарищеские матчи со сборными Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Шахтер - Днепр-1 - 4:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан: онлайн трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги наций: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: