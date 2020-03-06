Настоящая революция: украинский футбол ждут серьезные изменения

С сезона-2021/2022 число команд в украинской Премьер-лиге будет расширено до 16.

Такое решение приняли на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола, сообщил в Facebook руководитель организации Андрей Павелко.

"Важным и положительным решением исполкома стало возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов, который заработает с сезона 2021/2022. Этот сезон обещает стать переломным для украинского футбола. В этот период:

– планируем провести трансформацию молодежных команд;

– планируем покрыть технологией VAR все матчи чемпионата Украины и искоренить договорные встречи", – написал он.

Как известно, с нового сезона УПЛ количество участников УПЛ увеличится с 12-ти до 14 клубов.

Напомним, что Павелко ранее сообщил, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда сыграет товарищеские матчи со сборными Кипра, Северной Ирландии и Израиля.