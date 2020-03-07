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Где смотреть онлайн Десна - Заря: расписание трансляций

суббота, 07 марта 2020, 09:08
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В субботу, 7 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся черниговская "Десна" и луганская "Заря". Встреча состоится в Чернигове на стадионе "Имени Юрия Гагарина". Онлайн-трансляция матча Десна - Заря будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 14:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Униан ТВ". Также на "Апострофе" будет доступна онлайн-видео трансляция.

После 21 тура луганский коллектив расположился на втором месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 43 очка. У черниговской "Десны" четвертая строчка турнирной таблицы и 39 баллов в активе.

В первом круге луганский коллектив был сильнее "Десны", обыграв соперника со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 20-го тура чемпионата Украины "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер".

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