Где смотреть онлайн Колос - Шахтер: расписание трансляций

В воскресенье, 8 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Колос" из Ковалевки и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Киеве на стадионе "Оболонь-Бровар". Онлайн-трансляция матча Колос - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи - в 17:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Футбол 1".

После 21 тура "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "горняков" 56 очков. "Колос" идет на шестой строчке и набрал 26 очков.

В матче первого круга "Шахтер" дома разгромил "Колос" со счетом 6:0. Тогда победу донецкой команде принесли дубли Жуниора Мораеса и Тайсона, а также голы Евгения Коноплянки и Додо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" уничтожил шансы "Днепра-1" в чемпионате Украины.