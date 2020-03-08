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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: Зинченко выйдет в стартовом составе гостей

воскресенье, 08 марта 2020, 18:06
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Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на матч 29-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 8 марта. Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 18:30.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Фернандеш, Уильямс, Джеймс, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, Мактоминей, Гринвуд, Игало.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фоден, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Браво, Уокер, Жезус, Д. Сильва, Менди, Марез, Гарсия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок лиги.

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