Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: Зинченко выйдет в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" на матч 29-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 8 марта. Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 18:30.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Фернандеш, Уильямс, Джеймс, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Байи, Туанзебе, Мата, Мактоминей, Гринвуд, Игало.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фоден, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Браво, Уокер, Жезус, Д. Сильва, Менди, Марез, Гарсия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Сити" в третий раз подряд выиграл Кубок лиги.